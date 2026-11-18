Paraguaya exige explicaciones a Omar Bula por video sobre caso judicial: él aún no era canciller

Este miércoles, 18 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Camila Antonella Arámbulo, abogada paraguaya, explicó las razones por las cuales solicitó formalmente una rectificación y un delimitación institucional a la Cancillería de Colombia por un video en el que el hoy ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, se refiere a un proceso judicial personal.

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Durante la entrevista, se le aclaró a Arámbulo que la grabación fue realizada cuando Bula aún se desempeñaba como analista internacional y no ocupaba ningún cargo diplomático como canciller.

La denuncia de la abogada ante la Cancillería

Arámbulo señaló que su inconformidad surgió luego de que medios de comunicación en Paraguay difundieran recientemente un video antiguo presentándolo como un pronunciamiento actual del canciller colombiano sobre un litigio doméstico entre ella y su expareja, Nicolás Caram.

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“Hoy alzo la voz porque en un video difundido públicamente el canciller de Colombia, Omar Bula, me menciona directamente por mi apellido y califica mi causa doméstica como una ‘aberración a la justicia’, repitiéndolo textualmente en varias ocasiones. Incluso medios de prensa de mi país afirman textualmente: ‘Canciller de Colombia denunció perversión judicial’”, apuntó.

Asimismo, cuestionó que se emitan juicios sobre un expediente reservado en otro país y confirmó que ya acudió formalmente ante el Gobierno colombiano. “Se trata de un simple caso doméstico entre mi expareja y yo en Paraguay, donde existen causas abiertas por violencia y desacato. Como ciudadana paraguaya y abogada no puedo permitir que se hagan este tipo de descalificaciones a mi país.

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“Por esta razón, el lunes presenté formalmente un derecho de petición ante la Cancillería de Colombia, exigiendo que se rectifiquen estas declaraciones y que emitan un deslinde institucional inmediato”, sostuvo.

La respuesta oficial de la Cancillería de Colombia

6AM W consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y verificó que la grabación corresponde a enero de 2026, cuando Omar Bula actuaba como ciudadano particular y analista internacional, meses antes de ser nombrado canciller.

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En el pronunciamiento oficial enviado al programa, la cartera diplomática descartó cualquier pronunciamiento institucional sobre procesos internos de otro Estado: “El señor Bula no se ha pronunciado sobre asuntos o procesos internos de otros países en su capacidad de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia”.

Pese a esa aclaración, la abogada insistió en la necesidad de que el funcionario haga público ese deslinde debido al uso actual que se le está dando al material en su país. “Actualmente están utilizando videos, hechos en enero de este año, para utilizar su su prestigio de canciller, y en vivo, en canales de prensa están mostrando eso”

“Por eso es que estoy pidiendo una rectificación o que me afirme que no ha opinado así como canciller, ya que él tiene el deber de cuidar su injerencia”, afirmó.

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El origen del litigio

Al ser consultada sobre las razones por las cuales un internacionalista residente, fuera de Paraguay, terminó opinando sobre una denuncia por un supuesto hurto, Arámbulo manifestó desconocer cómo tuvo acceso al caso, aunque sugirió un posible vínculo digital con su expareja.

“No sé por qué lo haría, porque tengo entendido que él tampoco accedió a ninguna carpeta fiscal como para opinar. Según tengo entendido, mi expareja Nicolás Caram, es de los liberales o libertarios, y creo que pudieron haber coincidido a través de foros de discusión en internet. Es lo que más sospecho, porque en el video él menciona que lo conoce”, explicó.

Finalmente, aclaró por qué su expareja utiliza un nombre distinto en plataformas digitales frente al que figura en sus documentos oficiales.

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