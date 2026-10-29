¿Qué está pasando con la inteligencia militar en Colombia? General (r) José Luis Esparza responde

El general (r) José Luis Esparza, uno de los arquitectos de la operación de inteligencia más exitosa de la historia de Colombia: la famosa operación Jaque, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre la inteligencia del Ejército colombiano, luego de que expertos aseguraran que la única manera de luchar contra el terrorismo es con inteligencia.

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