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29 oct 2026 Actualizado 12:57

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¿Qué está pasando con la inteligencia militar en Colombia? General (r) José Luis Esparza responde

El general (r) José Luis Esparza habló en 6AM W sobre la inteligencia militar en Colombia.

General José Luis Esparza. Foto: Colprensa.

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General José Luis Esparza. Foto: Colprensa.
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El general (r) José Luis Esparza, uno de los arquitectos de la operación de inteligencia más exitosa de la historia de Colombia: la famosa operación Jaque, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre la inteligencia del Ejército colombiano, luego de que expertos aseguraran que la única manera de luchar contra el terrorismo es con inteligencia.

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