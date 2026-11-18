En el programa 6AMW, la directora de ASO San Victorino Lady Betancourt, comentó acerca del protocolo que tienen preparado para esta navidad en San Victorino y de cómo de la mano de las entidades correspondientes están haciendo lo posible para minimizar la inseguridad del sector.

“Nos hemos venido preparando desde hace algunos meses, hemos venido articulando desde ASO San Victorino con varias entidades del distrito, con el liderazgo de la Policía Metropolitana de Bogotá”. Afirmó Betancourt.

Aseguró por su parte que, los colombianos podrán transitar por todo San Victorino y realizar sus compras con normalidad, puesto que, están disponiendo la atención pertinente para que la zona esté segura.

También afirmó que junto a las entidades no solo están teniendo en cuenta los temas de seguridad, sino que a su vez, están organizando un protocolo de movilidad con sitios específicos para parquear, despejando las zonas de paraderos de bus, para que la gente pueda llegar a San Victorino, por el medio de transporte que más le convenga.

Pero por otro lado, comenta que la mejor opción para llegar al lugar es el transporte público, debido a la gran concurrencia de personas y más aún en esta época “estamos rodeados de Transmilenio, estamos rodeados de la carrera Décima y que pues bueno, allí es donde pueden encontrar”.

“Se articula además con la seguridad privada de los centros comerciales, que dentro de los centros comerciales con esas cámaras de videovigilancia, estamos prestándoles ese servicio de 24 horas a nuestros visitantes y compradores”. Aseguró Lady, sobre los problemas de inseguridad que se presentan en el sector durante el año y más aún época decembrina.

Por último, la directora, invitó a la ciudadanía a realizar sus compras navideñas en San Victorino, “pueden llegar al madrugón, llegar al resto de centros comerciales, son 58 que pueden visitar y que tienen variedad de oferta, que necesitamos que vengan y compren, que nos visiten en esta navidad”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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