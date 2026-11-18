“Yo estaba en una videollamada con un amigo y él vio cuando se cayó todo”: Johana Álvarez

Johana Álvarez, colombiana que reside en Estados Unidos hace 4 años, fue una de las personas que sobrevivió al colapso de un edificio ubicado en Flatbush, Brooklyn el pasado 11 de noviembre en horas de la tarde, habló en los micrófonos de 6 AM W, donde contó su experiencia de cómo vivió ese momento.

El pasado 11 de noviembre, en el barrio Flatbush, en Brooklyn Nueva York, en horas de la tarde, un edificio de tres pisos colapso mientras se realizaban trabajos de excavación en un terreno contiguo en donde varias personas resultaron heridas y ocho personas fallecidas.

“Mi hijo ya está fuera de peligro, gracias a Dios. Se está recuperando. Ha evolucionado súper bien. A pesar de que el golpe fue tan severo, mi niño ha estado ¡Wow! Es increíble cómo ha ido evolucionando". Afirmó Álvarez

Johana, no recuerda mucho de los momentos que vivió, debido a que todo pasó en segundos y la angustia y el shock que le dejó el momento que vivió. “Teníamos nuestro espacio, nuestro hogar. Necesitamos respuestas, necesitamos ayuda, que nos escuchen”. Lo que manifiesta Johana, tras perder su apartamento en menos de una semana.

“Llevamos una semana con mucha ilusión, estamos esperando que aquí la alcaldía nos reubiquen. Ahora en el momento nos dieron como un hotel, pero no es lo mismo. No es lo que queremos en el momento”. Aseguró Álvarez.

Adicionalmente, comenta que su esposo se encontraba fuera, en camino al trabajo para El Bronx y que apenas recibió la llamada de ella, cometió muchas infracciones de tránsito en el camino de regreso.

“Incluso la persona que sacó a mi hijo, que fuera un trabajador de la obra, él me dice que le cayó todo, él estaba en la excavadora, que estaba sacando la tierra y todo le cayó encima, que él rompe el vidrio y él sale y empieza a escuchar mis gritos, mis niños, mis niños, ayúdame, socorro. Y él me manda el video y eso fue a las cuatro y un minuto mi cámara fue a las 3:58, en cuestión de minutos nosotros ya estábamos afuera, gracias a Dios”. Aseguró Johana.

Ella y su familia, viven desde hace 4 años y durante ese tiempo, tenía amigos que vivían en el segundo piso del mismo edificio y que, desafortunadamente murieron en el momento del derrumbe.

Culmina diciendo que afortunadamente están vivos y que aún sigue procesando todo lo que pasó hace una semana.

Escuche la entrevista completa aquí:

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