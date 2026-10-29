En Santa Marta se busca replicar modelo español de aprovechamiento de residuos

Santa Marta

La finalización del contrato de operación del servicio de aseo con ATESA, prevista para el próximo año, marca el inicio de una nueva etapa para la gestión de las basuras en Santa Marta. Así lo confirmó el gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito, ESSMAR, David Millan, quien explicó a Caracol Radio, que la entidad adelanta la preparación para asumir este proceso y estructurar un nuevo modelo de prestación del servicio.

Por otro lado, busca replicar en Santa Marta un modelo español de aprovechamiento de residuos, la visita hace parte de la búsqueda de alternativas para que Santa Marta avance hacia un sistema que no se limite a recoger, transportar y enterrar los residuos en un relleno sanitario, sino que permita aprovechar los materiales y reincorporarlos a nuevos procesos productivos.

“Estuve en la comunidad de Castilla la Mancha, ahí en el la frontera con la comunidad Valenciana, visitando una planta de aprovechamiento de residuos del Marquesado, una experiencia, de menor escala, pero también muy atractiva para que nosotros empecemos a tener referencias de cómo en el mundo se trabaja esto”, anotó.

En ese sentido, se presentará ante el Concejo un proyecto de acuerdo para avanzar en la transformación de ESSMAR en un grupo empresarial. La iniciativa contempla la posibilidad de crear sociedades de economía mixta para desarrollar servicios y proyectos que demanden inversiones que el Distrito no puede asumir por sí solo.

“La ESSMAR seguirá siendo 100% pública, no hay ningún interés de la administración en privatizarla, pero vamos a solicitarle al Concejo autorización para la estructuración, la conformación de dos o tres, ya veremos, o cuatro incluso, pudieran ser, según como se vaya dando la conversación, sociedades de economía mixta para los servicios en los cuales Santa Marta debe hacer inversión y cuya inversión no tiene eh la totalidad el Distrito de Santa Marta, no tiene la capacidad financiera para hacerlo”, puntualizó.

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Es de recordar que, la prestación del servicio de aseo en Santa Marta tendrá un nuevo esquema a partir del 12 de marzo de 2027, por lo que se inició el proceso técnico con la empresa ATESA, con el propósito de realizar una revisión detallada de los activos, establecer su estado y condiciones, y avanzar en la elaboración y suscripción del acta final de reversión.