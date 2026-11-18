Reactivan 14 kilómetros de vía entre Chibolo y Santa Inés para conectar zonas rurales del Magdalena. Foto: Gobernación

El mejoramiento de la vía que comunica a Chibolo con el corregimiento de Santa Inés, en jurisdicción de Tenerife, retomó su ejecución con trabajos proyectados en 14 kilómetros. La obra contempla la aplicación de tratamiento superficial doble para mejorar las condiciones de tránsito en este corredor del centro del Magdalena.

La reactivación fue supervisada por la gobernadora encargada y secretaria de Desarrollo Económico, Diana Pezzano, quien explicó que el contrato se encontraba suspendido cuando Margarita Guerra asumió la administración departamental.

«Este fue uno de los contratos que la gobernadora Margarita Guerra encontró suspendido y, gracias a su gestión administrativa, se logró reanudar su ejecución para beneficio de la comunidad», señaló Pezzano.

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La intervención es esperada por los habitantes de la zona, quienes durante años han enfrentado dificultades para movilizarse, transportar sus cosechas y desplazarse hacia los centros de atención médica.

Líderes comunales de Santa Inés, destacan la reanudación de los trabajos y aseguró que durante la visita pudo observar avances en la ejecución del proyecto.

Con esta obra, la Gobernación busca recuperar la conectividad entre las poblaciones rurales y facilitar las actividades económicas de sus habitantes.