La secretaria de Salud, Silvana Correa entregó el balance ante el Concejo Distrital y explicó las medidas de prevención. Foto: GETTY IMAGES

La secretaria de Salud de Santa Marta, Silvana Correa, respondió ante el Concejo Distrital por la situación del dengue. Durante la sesión, presentó un balance epidemiológico, explicó las medidas de prevención y anunció nuevas jornadas de fumigación.

De acuerdo con la información entregada durante el debate, el Distrito registra ocho casos de dengue grave y dos fallecimientos. Los expertos señalaron que las muertes estuvieron relacionadas con la llegada tardía de los pacientes a los servicios médicos, cuando la enfermedad ya había avanzado a su fase crítica.

En la explicación técnica se advirtió que una fiebre de más de tres días requiere especial atención, debido a que pueden presentarse complicaciones y disminución de plaquetas. También se indicó que el 55 % de los casos presenta signos de alarma, mientras que el 44,4 % corresponde a pacientes sin estas manifestaciones. La población entre los 5 y 19 años es la más afectada.

Los profesionales explicaron que las condiciones ambientales de Santa Marta, el almacenamiento inadecuado de agua y las dificultades en el abastecimiento favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

De igual forma hicieron un llamado a mantener limpias y tapadas las albercas y evitar los depósitos de agua sin protección. Frente a las solicitudes de fumigación de las comunidades, señalaron que esta medida debe responder a los lineamientos sanitarios y no reemplaza el control de criaderos.

Por su parte, Silvana Correa anunció que el Distrito iniciará jornadas de fumigación convencional, luego de consultar y recibir concepto del Ministerio de Salud. La funcionaria aseguró que los indicadores muestran una reducción reciente de los contagios.

“Ha bajado la incidencia del dengue en Santa Marta en el mes de noviembre. El promedio es de 22 casos semanales; en el comparativo de 2025 eran entre 75 y hasta 110 casos”, manifestó la secretaria, quien atribuyó esta disminución a las acciones preventivas y al control de larvas.