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29 oct 2026 Actualizado 12:42

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Air-e Intervenida retiró transformador a hotel en Taganga

De acuerdo con la información suministrada, el establecimiento completa cerca de tres años de deuda y presenta un consumo mensual cercano a los $9 millones de pesos.

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En una actuación realizada por la empresa Air-e, se retiró el transformador que abastecía al Hotel T&T Mirador, inmueble que registra según la entidad, una deuda cercana a los 500 millones de pesos y que, a pesar de las suspensiones, ha vuelto a conectarse directamente a la red eléctrica.

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De acuerdo con la información suministrada, el establecimiento completa cerca de tres años de deuda y presenta un consumo mensual cercano a los $9 millones de pesos.

Asimismo, se conoció que el hotel ha reincidido en reconexiones no autorizadas, una práctica que desconoce los procedimientos técnicos y compromete la seguridad de las instalaciones eléctricas y de los establecimientos comerciales cercanos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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