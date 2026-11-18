Procuraduría pide informe al Distrito de Santa Marta por deuda de $1.900 millones con Air-e
El Ministerio Público requirió a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello un balance de las gestiones administrativas y financieras adelantadas para normalizar este pasivo.
Santa Marta
Ante un saldo pendiente superior a los 1.900 millones de pesos por el consumo de energía eléctrica, la Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para solicitar información detallada sobre dichas obligaciones.
El Ministerio Público requirió a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello un balance de las gestiones administrativas y financieras adelantadas para normalizar este pasivo. De igual forma, exigió acreditar las apropiaciones, certificados de disponibilidad (CDP) y registros presupuestales (RP) destinados a garantizar el pago de este servicio público esencial.
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El Ministerio Público recordó que, en virtud del artículo 12 de la Ley 142 de 1994 y la Directiva 016 de 2026, las entidades oficiales tienen el deber especial de incorporar en sus presupuestos los recursos suficientes y efectuar el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...