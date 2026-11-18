Bomberos de Santa Marta atendieron incendio de vehículo al interior del centro comercial Océan Mall/ Bomberos.

Santa Marta

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, atendió una emergencia por incendio vehicular en las instalaciones del Centro Comercial Ocean Mall.

Al llegar al lugar, el personal bomberil brindó apoyo a la brigada de emergencia del establecimiento en las labores de extracción de humo, contribuyendo a la ventilación del área afectada y al restablecimiento de condiciones seguras.

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Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.