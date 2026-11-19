La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santa Marta abrió una preocupación por la posible afectación de un espacio ancestral de la Sierra Nevada. Se trata de Jaba Mameishkaka, ubicado en la desembocadura del río Gaira, cuya protección fue puesta en consideración por el Consejo Directivo de Corpamag.

El pronunciamiento se conoció durante una sesión extraordinaria del 13 de noviembre, luego de que la Asociación de Mamos y Autoridades del Pueblo Arhuaco Ni’kuma presentara una comunicación sobre la importancia de preservar este lugar y garantizar los derechos de las comunidades indígenas en los ajustes al ordenamiento territorial.

Un sitio sagrado reconocido en la Línea Negra

Jaba Mameishkaka está identificado con el número 308 en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra y figura en el Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026, que precisa el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. La norma reconoce su importancia espiritual y cultural para el equilibrio del territorio.

La preocupación tiene antecedentes: en 2017, autoridades indígenas denunciaron intervenciones en el sector relacionadas con la construcción del edificio Magenta. Ese año, el Tribunal Superior de Santa Marta ordenó suspender provisionalmente las obras mientras se resolvía una acción de tutela.

Piden garantías en la modificación del POT

Aunque Corpamag recordó que la reglamentación de los usos del suelo y la modificación del POT son competencias del Distrito, señaló que estas decisiones deben respetar la diversidad étnica y cultural reconocida por la Constitución.

Por ello, pidió a las entidades que participan en el proceso verificar que las determinantes ambientales y la concertación con el Distrito contemplen expresamente la presencia de las comunidades indígenas y sus derechos colectivos, culturales y territoriales.

Hasta ahora, el pronunciamiento no identifica un proyecto específico que amenace el sitio sagrado, pero pone sobre la mesa la necesidad de garantizar su protección en las decisiones que se adopten sobre el futuro urbanístico de Santa Marta.