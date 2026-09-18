ESSMAR inició revisión de activos de ATESA ante la terminación del contrato de aseo en Santa Marta

Santa Marta

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. instaló una mesa técnica para avanzar en el proceso de revisión, valoración y reversión de los activos vinculados a la operación del servicio público domiciliario de aseo que actualmente se encuentra a cargo de ATESA.

Es de recordar que, el contrato de operación tiene prevista su terminación el 11 de marzo de 2027, por lo que se inició el proceso técnico, con el propósito de realizar una revisión detallada de los activos, establecer su estado y condiciones, y avanzar en la elaboración y suscripción del acta final de reversión.

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“Instalamos la mesa técnica para la reversión de todos los activos con los cuales actualmente se lleva a cabo la operación del servicio público domiciliario de aseo por parte de ATESA. Estamos adelantando este proceso con aproximadamente seis meses de anticipación, precisamente para contar con el tiempo necesario para revisar, valorar, verificar y recibir todos los bienes que deberán ser entregados a la ESSMAR una vez finalice el contrato”, explicó el gerente de ESSMAR E.S.P., David Millán Orozco.

Esta mesa de trabajo se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 34 del Contrato 007 de 1993, suscrito entre la ESSMAR E.S.P., en calidad de empresa pública supervisora, y el contratista encargado de la operación del servicio, disposición que establece la obligación de realizar la reversión de los bienes utilizados para la prestación del servicio una vez finalice el contrato.