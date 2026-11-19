La construcción de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla ya supera sus primeros 4,2 kilómetros. Foto: Gobernación

La construcción de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla ya supera sus primeros 4,2 kilómetros de intervención en el norte del Magdalena. Las obras se desarrollan entre el sector del restaurante Popeyes y el peaje de Tasajeras, en jurisdicción de Puebloviejo, y buscan mejorar la conexión vial entre ambos departamentos.

De acuerdo con el reporte de la Gobernación del Magdalena, el proyecto registra un avance del 11,5 %. Los trabajos incluyen la ampliación de la vía, construcción de estructuras de drenaje y un box culvert, obras destinadas a mejorar el manejo de las aguas en este corredor.

La secretaria de Infraestructura departamental, Ieruska Chávez, señaló que la intervención busca fortalecer la movilidad, facilitar el transporte de pasajeros y mercancías e impulsar la actividad económica y turística de la región.

La obra hace parte de la APP Ruta Magdalena Sierra Mar, que contempla la construcción de 49,92 kilómetros y la operación y mantenimiento de otros 166,82 kilómetros, desde la nueva Variante de Ciénaga hasta el puente Laureano Gómez, en Palermo, Atlántico.

El proyecto contempla una inversión privada cercana a los 2,7 billones de pesos e incluye componentes ambientales y sociales, este último con recursos superiores a los 60.000 millones de pesos.

Con esta intervención se busca mejorar uno de los corredores estratégicos del Caribe colombiano, por donde se movilizan pasajeros y mercancías entre el Magdalena, el Atlántico y otros departamentos del norte del país.