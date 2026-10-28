Denuncian presuntas irregularidades en contrato de cámaras por $10.000 millones en Salamina

Magdalena

Presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto de $10.000 millones para instalar 140 cámaras de seguridad en Salamina, Magdalena, fueron denunciadas ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Los cuestionamientos incluyen el respaldo presupuestal del municipio, los estudios técnicos y el avance de las obras.

Gennys Alfonso Álvarez Navarro, veedor ciudadano de Salamina, explicó a Caracol Radio que una de sus principales preocupaciones está relacionada con el certificado que respaldaría los $1.000 millones de contrapartida municipal.

“Yo les pedí copia del CDP del certificado de presupuesto que presentaron en octubre del año pasado, pero lo que hicieron fue entregarme un CDP de este año”, afirmó Álvarez, quien pidió verificar los documentos utilizados durante el proceso contractual.

El proyecto cuenta con $9.000 millones de la Nación, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), y $1.000 millones del municipio.

Veedor cuestiona avances y contratación del proyecto

Álvarez también señaló que, durante una visita a los puntos previstos para la instalación, no encontró las cámaras ni las redes correspondientes y aseguró que la sala de monitoreo aún no estaría dotada. Según su versión, el plazo de ejecución debía cumplirse en julio de 2026.

“Lo que nosotros queremos es que se investigue porque creemos que estamos detrás de un hecho sistemático”, manifestó el veedor, al explicar por qué acudió a las autoridades para solicitar la revisión del contrato.

Otro de los puntos de la denuncia se refiere a las similitudes que, según Álvarez, existirían entre este proyecto y uno contratado en Pedraza, así como a las empresas encargadas de ambas iniciativas. El veedor pidió que se revisen los estudios previos y las condiciones de selección del contratista.

La denuncia también fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, según indicó Álvarez. Caracol Radio solicitó la versión del alcalde de Salamina, Edwin Pabón Charris, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta.

El veedor pidió que se verifique la documentación contractual, el estado de ejecución de las obras y el manejo de los recursos comprometidos.