Bolsonaro hacia Estados Unidos: Argentina confirma que cruzó la frontera y viajó a Ecuador

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTOBER 25: Flávio Bolsonaro presidential candidate for the Partido Liberal leaves after casting his vote during general election day on October 25, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. Brazilians will vote for the president who will run the country for the next 4 years. Current president Luiz Inácio Lula Da Silva and Flávio Bolsonaro, son of former president Jair Bolsonaro, face off in a tight presidential runoff. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que el senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro cruzó la frontera entre Brasil y Argentina para salir de su país con su familia y dirigirse hacia Ecuador.

A pesar de que diferentes medios internacionales habían confirmado que Bolsonaro ya estaba en Estados Unidos, la información publicada por la autoridad migratoria indica que apenas hasta la noche del martes 27 de octubre se dio su salida del país.

La entidad detalló que hacia las 10:50PM, hora argentina (8:50PM, hora colombiana) ingresó a Argentina una comitiva proveniente de Brasil, en la que estaban los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Los nombres corresponden al senador, su esposa, y sus dos hijas.

De acuerdo con la autoridad argentina, el ingreso se realizó “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Cabe resaltar que el lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de la prohibición de abandonar el país. La decisión fue dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Sin embargo, distintas versiones apuntan a que el excandidato tendría pasaporte europeo.

La salida de Brasil y entrada a Argentina de la familia de Bolsonaro se dio a través del Puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, Argentina. Es decir, salieron de Brasil por la ciudad de Foz do Iguaçu e ingresaron a la ciudad argentina de Puerto Iguazú.

Solo unos minutos después de ingresar a Argentina, a las 11:30PM, hora argentina (9:30PM, hora colombiana), “la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”, detalló la Dirección de Migración.

Aunque la autoridad argentina no lo confirma, el vuelo a Ecuador sería solo parte del viaje que lleva a Bolsonaro hacia Estados Unidos, donde recibiría asilo político.

¿Trump aprueba la llegada de Bolsonaro a Brasil?

Casi simultáneamente a la comunicación publicada por Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aprobaría la entrada de Flávio Bolsonario y su familia a Estados Unidos, agregando que “son buenas personas”.

Incluso, a la pregunta de dónde estaba Bolsonaro en ese momento, el mandatario estadounidense respondió “Escuché decir que estaba en Argentina, no sé dónde está”.

Durante el martes, además, se conoció que el Departamento de Estado expediría visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitiría entrar en Estados Unidos.