Día de las Naciones Unidas: ¿por qué se conmemora este 24 de octubre y cuál es su origen?

Hoy se destaca el papel de la organización en la promoción de la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional. Creada tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas surgieron con el propósito de evitar nuevos conflictos a gran escala, fomentar las relaciones de amistad entre los países y promover soluciones conjuntas a los problemas que afectan a la humanidad. Desde entonces, la organización ha impulsado iniciativas en ámbitos como la salud, la educación, el desarrollo social y la protección de los derechos humanos.

A lo largo de sus más de ocho décadas de historia, la ONU se ha consolidado como un espacio de diálogo entre los países para abordar desafíos globales. Sin embargo, actualmente enfrenta nuevos retos relacionados con los conflictos internacionales, las crisis humanitarias, las desigualdades y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las naciones.

En el marco de esta conmemoración, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado a renovar el compromiso de los países con los principios que dieron origen a la organización. Asimismo, destacó la importancia de privilegiar el diálogo, la cooperación y la solidaridad frente a la división, la confrontación y el miedo, e insistió en la necesidad de defender la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

La fecha representa una oportunidad para recordar la importancia del trabajo conjunto entre los países y reafirmar el compromiso con la construcción de un mundo más pacífico, justo y solidario, en el que la cooperación internacional permita responder a los desafíos del presente y del futuro.

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