¿Careos de De la Espriella afectan debido proceso de capturados? Abogado Francisco Bernate explica
El reconocido jurista estuvo en 6AM W de Caracol Radio explicando las consecuencias de los videos de operativos protagonizados por el presidente.
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David Otero
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