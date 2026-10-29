Comerciantes de Cúcuta con temor por llamadas extorsivas y hurtos

Cúcuta

La extorsión y el microtráfico tienen en jaque a los comerciantes de Cúcuta, quienes, acorralados por el temor y la falta de acción institucional, se han visto obligados a cerrar sus locales y puestos de calle. Frente a esta crisis, Fenalco confirmó que las llamadas amenazantes desde las cárceles y las “cuotas de tranquilidad” son hoy el principal flagelo del sector productivo, sin que la respuesta del gobierno local brinde garantías de seguridad serias.

En el Parque Mercedes, los propios vendedores asumieron la vigilancia por la falta de patrullajes y el constante consumo de estupefacientes.

Más información Cierran temporalmente sala de belleza en Cúcuta por conexiones irregulares de energía

“Entre los comerciantes nos hemos unido para solucionar este problema, si vemos que alguien viene a robar, hacemos el escándalo y lo retiramos… cuando me llamaron a extorsionar sentí un temor muy grande porque decían que mataban a mis hijos, que sabían dónde vivía y que me ponían una bomba si no pagaba”, relató una comerciante del sector.

En el Parque Lineal la situación es similar, los comerciantes afirman que las recientes intervenciones de la administración local solo desplazaron la delincuencia a las calles contiguas.

Más información Diputado venezolano respalda propuesta de Trump sobre convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU

“Aquí no hay ley, la Policía viene, pero manda muchachos bachilleres y ellos no pueden hacer nada, el año pasado extorsionaban a la gente y en este año a varios les tocó irse por las extorsiones, muchos compañeros han cerrado porque se niegan a pagar las vacunas mientras los del gobierno siguen dormidos”, dijo en los micrófonos de Caracol Radio un vendedor informal de la zona.

Frente al abandono institucional, los comerciantes exigieron tomas de control permanente por parte de la Policía Metropolitana para desarticular las redes de microtráfico y extorsión.

Más información Queman vehículo repartidor de pollos en Villa del Rosario, Área Metropolitana de Cúcuta

“Aunque el alcalde acabó con el Parque Lineal y puso un CAI allá, la delincuencia se vino para este parque y ahora está esto lleno de todo, contrabando, riñas, drogas y armas que lo atemorizan a uno y a todos los que solo salimos a trabajar todos los días”, puntualizó el afectado.

Son decenas de comerciantes los que exigen la presencia permanente y rigurosa de las autoridades en los corredores económicos de la ciudad. Para ellos, recuperar la seguridad no es solo un reclamo, sino la única garantía para recobrar la tranquilidad en sus trabajadores, proteger la vida de sus familias y sostener con dignidad sus negocios.