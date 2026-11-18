Aseguran a alias ‘El Turro’ por cuatro ataques sicariales en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un juez de control de garantías impuso una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Armando Sanguino Rodríguez, conocido como alias ‘El Turro’, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en cuatro acciones violentas registradas entre el 1 y el 4 de diciembre de 2023 en Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, dos de estos hechos dejaron personas asesinadas, mientras que en los otros dos se registraron un intento de homicidio y un ciudadano herido.

El primer caso ocurrió el 1 de diciembre de 2023 en el parque Los Seguros, donde un hombre de 31 años fue asesinado con arma de fuego.

Ese mismo día, en inmediaciones del mercado público, un hombre que se movilizaba en motocicleta fue interceptado y atacado a disparos, pero logró refugiarse en un establecimiento comercial y salió ileso.

El 2 de diciembre, en el barrio Cristo Rey, otro hombre fue asesinado tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Dos días después, el 4 de diciembre, un ciudadano resultó herido durante un ataque sicarial en la avenida Francisco Fernández, en la entrada al barrio El Carmen.

La Fiscalía indicó que el análisis de cámaras de seguridad, las entrevistas, los reconocimientos fotográficos y las diligencias de allanamiento permitieron reunir elementos que vincularían presuntamente a Sanguino Rodríguez con estos hechos.

También se habrían identificado comunicaciones relacionadas con la planeación de los ataques y vehículos utilizados en su ejecución.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

La Fiscalía precisó que esta nueva medida de aseguramiento se suma a la situación judicial del señalado, quien ya permanece privado de la libertad por otros hechos.