Homenaje a Gordita: develan estatua en memoria de canina que murió en atentado terrorista. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

La ciudad de Cúcuta rindió un emotivo homenaje a Gordita, la canina que fue acogida por integrantes del Departamento de Policía de Norte de Santander y que perdió la vida durante el atentado terrorista registrado en agosto contra las instalaciones de ese comando. En su memoria, fue develado un busto en el Parque Playa, un espacio que ahora busca mantener vivo su recuerdo y promover el respeto por los animales.

“Es una historia muy linda porque es una perrita que prácticamente pareciera que ella adoptó a los policías que se encontraban en la DENOR. Les brindó amor, compañía, fue una sincera amistad y hoy ellos la lloran por lo especial que fue”, expresó a Caracol Radio, Víctor Caicedo, concejal de la ciudad de Cúcuta.

Gordita, símbolo de los animales víctimas de la violencia

Para el munícipe, quien lleva la bandera por la defensa de los derechos de los seres sintientes, este homenaje no es solamente para esta canina, sino para los centenares de animales que han perdido sus vidas o han resultados afectados en acciones terroristas en Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander.

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“Hoy queremos reconocerla como uno de esos animalitos víctimas de este conflicto, víctimas que ha dejado la violencia en nuestro país. Estamos haciendo un homenaje para resaltar esa importancia y, por supuesto, para impregnar en toda la ciudadanía el respeto hacia las diferentes formas de vida”, manifestó.

La escultura de Gordita quedó en el Parque Playa de la ciudad de Cúcuta, a escasos metros del lago artificial que se encuentra en este lugar.