Integrante de la disidencia de las Farc se sometió a la justicia en el Catatumbo. Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Una integrante del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33 se presentó voluntariamente ante tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el hecho se registró en las últimas horas en la vereda Quemadero, donde adelantan operaciones soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano.

El Ejército atribuyó esta presentación voluntaria a la presión operacional que mantienen las tropas en esta zona del Catatumbo, como parte de las acciones dirigidas a contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales.

La institución señaló que continuará desarrollando operaciones militares en la región para enfrentar a estas estructuras y contribuir a la seguridad de las comunidades.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de la mujer ni sobre su presunta participación dentro de la organización armada.