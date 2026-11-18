Cúcuta

Los accidentes de tránsito que ocurren todos los días en las vías de la ciudad y donde están comprometidos conductores de motocicletas tienen en alto riesgo la seguridad vial.

Analistas consultados por Caracol Radio advirtieron que desafortunadamente las acciones preventivas hoy no representan una prioridad para las autoridades competentes y a ello se suma la imprudencia de conductores y otros factores.

Isidro Ruiz representante de una agencia de movilidad dijo a Caracol Radio que “estamos ante situaciones en las que se esta haciendo caso omiso a las señales de tránsito, la irresponsabilidad de conductores y a ellos se suma la falta de autoridad para generar acciones que conduzcan a frenar esta situación.

Explicó que “en Colombia se han abandonado todos los esfuerzos, en el país siete de cada diez muertos están asociados al uso de una motocicleta. Hay regiones donde la situación es muy grave”.

“Se abandono el control, las campañas y la articulación entre las entidades y como resultado estamos teniendo diariamente en las vías. El ciudadano cree que es fácil conducir una moto pero no tiene la técnica y desconoce como conducir de manera segura, esto contribuye al riesgo”.