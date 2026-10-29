Cierran temporalmente sala de belleza en Cúcuta por conexiones irregulares de energía. / Foto: Redes sociales.

Cúcuta

Nuevamente Centrales Eléctricas de Norte de Santander alertó por el uso irregular de energía en establecimientos comerciales de la ciudad de Cúcuta.

“CENS en articulación con la Policía Nacional continúa adelantando acciones para prevenir las conexiones irregulares de energía y promover el uso legal y seguro del servicio”, dijo a través de un comunicado.

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De acuerdo con la empresa electrificadora, en las últimas horas llegaron hasta una sala de belleza ubicada en el barrio Caobos, donde previamente habrían identificado conexiones irregulares del servicio.

“Como resultado de estas acciones, se realizó el cierre temporal del establecimiento DAMIATO, sala de belleza, ubicado en el barrio Caobos de Cúcuta, tras identificarse irregularidades en su conexión al servicio de energía eléctrica”.

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CENS grupo EPM aseguró que dicha medida fue aplicada por la Policía Nacional y tiene como propósito cumplir la normativa vigente, prevenir las prácticas que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y afectar la prestación del servicio de energía.

CENS advierte sobre los riesgos de manipular las redes eléctricas

La empresa además recordó que, tener conexiones eléctricas dentro de la legalidad, brindará condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los compradores.

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“CENS recuerda a los comerciantes y a la ciudadanía que la manipulación no autorizada de las redes eléctricas puede ocasionar accidentes eléctricos y generar consecuencias legales. Asimismo, reitera el llamado a mantener las conexiones en condiciones legales y seguras, evitando prácticas que afectan a toda la comunidad”.

Varios establecimientos han sido detectados con conexiones irregulares

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Esta no es la primera vez que la empresa electrificadora de Norte de Santander alerta por conexiones irregulares de energía. Meses atrás se llevaron a cabo varios operativos similares contra comercios ubicados en cercanías a la terminal de transportes, con sanciones como cierre temporales de sus establecimientos.

CENS advirtió en su momento que ya tenían identificados varios comercios con las mismas condiciones, conexiones irregulares de energía.