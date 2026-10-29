Asesinato de odontólogo en el Catatumbo enciende las alarmas por la seguridad del personal de salud

Cúcuta

Luego de conocerse el homicidio en cautiverio del odontólogo Jonathan Pavel en la región del Catatumbo, representantes de los profesionales de la salud vuelven a alzar su voz por los riesgos que sufren los integrantes de la misión médica en esta zona del país.

Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, en diálogo con Caracol Radio, rechazó el crimen de Pavel y enfatizó en que el personal de salud no debe verse involucrado en las disputas armadas que está afectando al territorio.

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“Los trabajadores de la acción médica nada tenemos que ver en esta guerra”, manifestó el dirigente, quien pidió a los grupos armados respetar la labor de quienes atienden a las comunidades.

“El miedo es total”: trabajadores de la salud denuncian riesgos en el Catatumbo

De acuerdo con Hernández, todos los integrantes del sector salud que presta su servicio en la región del Catatumbo, han dado a conocer la zozobra e incertidumbre por la crisis de orden público que se registra al norte del departamento.

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“Todos los trabajadores del sector salud, todos, así sean quienes lleguen allí, porque es que desafortunadamente algunos profesionales, por hacer más hoja de vida, por necesidad, aceptan las plazas de médico social obligatorio y van a estas plazas, pero no visionan qué es lo que va a pasar y qué puede pasar. Entonces, el miedo es total”.

El temor se traslada a la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana

Para el presidente de Asintraser Salud Norte, este miedo se ha venido trasladando a la ciudad de Cúcuta y zona de frontera, por los diferentes hechos violentos que se han registrado en esta zona del país durante los últimos días.

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“Todos los trabajadores, inclusive ya aquí en Cúcuta también, estamos asustados porque aquí ya no se seleccionan y se buscan y se advierten (...) Primero asesinan y luego preguntan quién era o por qué y no se sabe nunca por qué lo hicieron”.

Este dirigente sindical y veedor de salud pidió al Gobierno nacional voltear su cara a esta región, que clama por acciones contundentes para recuperar su seguridad.