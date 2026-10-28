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28 oct 2026 Actualizado 12:09

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Cúcuta

Queman vehículo repartidor de pollos en Villa del Rosario, Área Metropolitana de Cúcuta

El hecho solo dejó daños materiales.

Queman vehículo repartidor de pollos en Villa del Rosario, Área Metropolitana de Cúcuta. / Foto: Redes sociales.

Queman vehículo repartidor de pollos en Villa del Rosario, Área Metropolitana de Cúcuta. / Foto: Redes sociales.

Queman vehículo repartidor de pollos en Villa del Rosario, Área Metropolitana de Cúcuta. / Foto: Redes sociales.
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Cúcuta

La mañana de este miércoles 28 de octubre fue incinerado un vehículo repartidor de pollos, que adelantaba su ruta en el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

El hecho se presentó sobre la Carrera 11, entre calles 16 y 17, en el barrio La Palmita.

Más información

Investigadores indican que los hechos apuntan a una posible retaliación, que tendría relación con presuntas amenazas por extorsión contra el comerciante y propietario del vehículo.

Al parecer, delincuentes le habrían exigido el pago de una vacuna y ante la negativa de esta persona, su vehículo fue quemado.

Hasta el lugar llegó el cuerpo de Bomberos Voluntario de Villa del Rosario para atender la emergencia. De manera preliminar solo se reportan daños materiales.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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