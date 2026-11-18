El ELN instaló varias banderas alusivas a esta guerrilla en las vías del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

Varias banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional -ELN- fueron instaladas en vías de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. En su mayoría, estas insignias están sobre los ejes viales que conducen al municipio de Ocaña.

De acuerdo con el reporte entregado por parte de la comunidad y de varios viajeros, algunas de estas banderas se encuentran sobre la vía que comunica a Ocaña con el corregimiento de Aguas Claras, lugar donde está ubicado el aeropuerto de ese municipio.

Otras banderas se encuentran en el tramo vial que comunica a Ocaña con el municipio de Convención, en Norte de Santander y con el municipio de González, en el departamento del Cesar.

Viajeros temen por posible presencia de explosivos o retenes ilegales

Este hecho, de acuerdo con los testimonios de la comunidad entregados a Caracol Radio, genera zozobra entre los viajeros, quienes temen por la posible presencia de explosivos en la zona o posibles retenes ilegales.

Es de resaltar que las autoridades municipales en Ocaña, en varias oportunidades, han alzado su voz al Gobierno nacional frente a la alta presencia de grupos armados ilegales sobre la vía que comunica a su municipio con el interior del país y con la Costa Caribe.