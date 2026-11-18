EPS adeudan más de $71.300 millones a Imsalud en Cúcuta: gerente advierte dificultades financieras. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

La cartera que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con Imsalud supera los $71.300 millones, una situación que representa dificultades para la operación y la planificación financiera de la red pública de salud en Cúcuta.

En diálogo con Caracol Radio, Javier Prieto, gerente de Imsalud, aseguró que las obligaciones pendientes dificultan las gestiones para la prestación del servicio a los usuarios de la ciudad. De acuerdo con Prieto, los recursos que le adeudan a Imsalud permitiría fortalecer financieramente a la institución, garantizar una mejor planeación del gasto y avanzar en sus proyectos de desarrollo.

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¿Cuáles EPS le deben más dinero a Imsalud en Cúcuta?

Durante una rueda de prensa, Javier Prieto informó que Coosalud es la EPS que más le adeuda Imsalud, con un saldo que supera los 27 mil millones de pesos.

Coosalud: $27.814 millones.

$27.814 millones. Nueva EPS: $25.536 millones.

$25.536 millones. Instituto Departamental de Salud: $12.743 millones.

$12.743 millones. Otras EPS: completan el saldo restante, incluidas algunas entidades que ya fueron liquidadas.

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“El dinero de la salud está ahí, la oportunidad de que las empresas se fortalezcan financieramente está ahí, la oportunidad de que las empresas puedan planear su gasto y planear su desarrollo año a año está ahí”, manifestó Prieto.

¿Qué respuesta da la Ministra de Salud frente a esta cartera?

Frente a este panorama, el gerente hizo un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que se establezcan mecanismos efectivos que permitan recuperar la cartera.

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Según Prieto, es necesario que las EPS cumplan con compromisos concretos y que los acuerdos de pago tengan un seguimiento institucional.

“Si lográramos que el Gobierno nacional, la Superintendencia Nacional y el Ministerio metieran en cintura a las EPS y se hiciera un estricto plan de pagos y se pusieran al día, yo creo que más de la mitad del problema de salud estaría solucionado”, afirmó.

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Fue más allá al asegurar que las reuniones que tradicionalmente han sido convocadas por la Superintendencia, no ha tenido los resultados esperados.

“Se volvieron un saludo a la bandera”, expresó al cuestionar la efectividad de los encuentros realizados hasta ahora.