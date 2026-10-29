Centro Democrático estaría analizando una candidatura de María Claudia Tarazona al Concejo de Bogotá

A falta de un año para los comicios regionales, varios partidos políticos ya hacen cuentas y alianzas para sus candidaturas. En la derecha y la izquierda buscan potenciar sus resultados de las legislativas y presidenciales de 2026 y apuntan a gobernaciones, alcaldías y concejos.

Es en este contexto que el Centro Democrático, principal partido del oficialismo, ya piensa en sus cuadros para el 31 de octubre de 2027. Bogotá será uno de los focos de esta colectividad, pues desde ya saben que el Pacto Histórico y la izquierda en general buscarán recuperar terreno en la capital.

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Uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza en ese colectivo es el de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, asesinado senador y precandidato presidencial. De hecho, seria ella quien lidere una lista del uribismo con la que esperan ser fuerza mayoritaria en el Concejo de Bogotá.

La propuesta, según voces del partido, cuenta con el respaldo directo del expresidente Álvaro Uribe, quien una vez más impulsará el proceso electoral en su partido. Sin embargo, desde el entorno de Tarazona aseguran que ella aún no ha tomado ninguna decisión de cara a las elecciones y que pese a que ha recibido varías propuestas, se mantiene enfocada en temas familiares.

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Lo cierto es que su nombre gusta en varias orillas del uribismo y aunque a algunos no los convence como posible cabeza de lista, la opinión del expresidente Uribe va a pesar en la toma de esa decisión.

En medio de estos preparativos, en el Centro Democrático también ha sonado el nombre de Jerome Sanabria, la joven activista en contra de la reforma pensional de Gustavo Petro. Ella tampoco ha decidido y no se descarta que también tenga acercamientos con el partido Salvación Nacional.