Bogotá. Agosto 14 de 2020. Este viernes se cumplió en el Salón Elíptico la sesión presencial de la Cámara de Representantes para escoger al nuevo Defensor del Pueblo, para lo cual se mantuvo el distanciamiento y normas de bioseguridad. Como ganador en la elección quedó Carlos Camargo Asis (Colprensa - Cámara de Representantes) / Camila Díaz ( Colprensa )

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, convocó a la plenaria para el próximo lunes festivo, 2 de noviembre, con el fin de avanzar en la aprobación del proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia penal. La iniciativa tiene como plazo clave el próximo 4 de noviembre, cuando vence la Ley de Orden Público.

Por su parte, este jueves se realizó un foro en la Comisión Primera del Senado, con la participación del ministro de Justicia encargado, Iván Cancino, para preparar la discusión del proyecto.

El proyecto de ley 433 de 2026 de la Cámara y 296 de 2026 del Senado, que busca modificar y ampliar la vigencia de la llamada Ley de Orden Público, ya superó su paso por las Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso.

Sin embargo, el Legislativo tiene plazo hasta el próximo miércoles para aprobarlo, lo que mantiene a la administración contra el reloj. La iniciativa fue presentada por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Cabe mencionar que esta iniciativa termina de desmontar la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y crea marco jurídico para que los grupos armados organizados y bandas criminales se entreguen a la justicia sin negociación política.

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Por último, esta ley ofrece reducciones de hasta el50% de la penay de hasta un30% para quienes hayan ejercido funciones de liderazgoen los grupos armados y se sometan. El Gobierno ha insistido en que no se dará estatus político a ninguna organización, no se dejarán de investigar crímenes y que no habrá mesas de diálogo como en la anterior administración.