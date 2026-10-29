Presidente De la Espriella ordenó militarización inmediata de Cúcuta por crisis de orden público

Ante los recientes hechos de orden público, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata temporal de la ciudad de Cúcuta, con el propósito de fortalecer el control territorial y enfrentar a las estructura criminales.

Ademas, el mandatario le ordenó al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, mantener operaciones sostenidas en Cúcuta y generar resultados verificables. El Ejército reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional.

Habrá también operativos urbanos que comenzarán el próximo martes 3 noviembre, cuando entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul),

El mandatario anunció que la próxima semana llegará a la capital de Norte de Santander, porque quiere que el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares, ya tengan resultados.

¿Cuál es la situación en Cúcuta?

Las medidas de seguridad en Cúcuta, se presentan tras la situación de orden público que se recrudeció con el asesinato esta semana del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos y la explosión, al otro día de este crimen a pocos metros del Puente internacional Francisco de Paula Santander, por lo que sigue activa una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte datos útiles sobre quienes planearon y ejecutaron el atentado con explosivos del martes 27 de octubre, teniendo en cuenta que entre los posibles implicados aparece alias ‘David’, identificado por las autoridades como presunto integrante del ELN.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: