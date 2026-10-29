“Los colombianos no aguantan un impuesto más”: desde el Congreso reaccionan a la ley de rescate

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Desde todas las orillas del Congreso reaccionaron a la presentación oficial de la ley de rescate o ajuste fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella. Congresistas de diversos partidos destacaron la iniciativa del Ejecutivo, pero también señalaron que la estudiarán a fondo.

Uno de estos fue el presidente de la corporación, el senador Honorio Henríquez, quien respaldó que el Gobierno hable de un recorte al gasto, pero también señaló que “los colombianos no aguantan un impuesto más”, razón por la cual revisará a fondo el contenido de la iniciativa.

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También desde el Centro Democrático habló el senador Christian Garcés, quien destacó “la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios”.

Por su parte, desde la Cámara de Representantes se pronunció la representante Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, asegurando que el país necesita ponerle freno al derroche, reducir la burocracia y administrar con responsabilidad los recursos de los colombianos, tras la presentación de la llamada Ley Rescate por parte del Gobierno Nacional.

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En la misma línea se pronunció su homóloga Isabel Vera, del Pacto Histórico, quien cuestionó la propuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella. La representante advirtió que se estaría intentando introducir un “mico” de carácter autoritario en el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal.