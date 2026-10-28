Responsabilizamos al Frente Jerónimo Galeano del secuestro de cinco personas: Gobernadora del Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó al Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, del secuestro de cinco personas en zona rural del municipio de Ataco, al sur del departamento. La mandataria aseguró que existen serios indicios de que este grupo armado tendría en su poder a los ciudadanos y anunció que se adelantan gestiones para lograr su liberación.

Según explicó, la Alcaldía de Ataco y la Personería municipal coordinan una comisión humanitaria que permita llegar hasta el lugar donde se encuentran las personas y facilitar su regreso a la libertad.

A su vez, rechazó estos hechos y pidió respeto por la vida de los ciudadanos, a quienes identificó como campesinos de la región, algunos de ellos dedicados también a la minería informal.

“Rechazamos totalmente este acto, este vil acto que cometieron estas personas del Frente Jerónimo Galeano contra los cinco ciudadanos que están en estos momentos secuestrados. Tenemos que decirlo porque ese es el término real, están secuestrados por parte de este frente y lo responsabilizamos de cualquier cosa que les llegue a pasar”, advirtió.

Este caso se conoce luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años, en zona rural de Ataco. En los mismos hechos habrían sido retenidos los cinco ciudadanos cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Frente a esta situación, la gobernadora aseguró que las autoridades mantienen las acciones para esclarecer los homicidios y encontrar a las personas desaparecidas, con especial atención a la muerte de la adolescente.

“Solicitamos la vida, es sagrada. Ellos son campesinos, viven allí en el municipio de Ataco. Algunos de ellos también se dedicaban al tema de la minería informal, pero son campesinos del municipio de Ataco y no tiene ninguna justificación este hecho que cometieron desde el Frente Jerónimo Galeano, y por eso debe caer todo el peso de la ley sobre estas personas que cometieron este vil acto, lo mismo que las dos personas, al parecer y presuntamente, también por el frente Jerónimo Galeano”, agregó.

Matiz advirtió que en el sur del departamento existe una disputa territorial entre tres facciones de las disidencias de las Farc, un escenario que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades.