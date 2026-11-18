Ibagué

La Nueva EPS anunció la implementación de un plan de contingencia para mejorar la entrega de medicamentos a más de 30.000 de sus usuarios del régimen contributivo en Ibagué, a través del operador Medisfarma.

El anuncio surge tras el colapso de la capacidad operativa de Medisfarma durante su primera semana de funcionamiento, cuando sus capacidades logísticas se vieron desbordadas y se dificultó el suministro de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS.

A partir del viernes 20 de noviembre se ampliará el horario de atención de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para intentar descongestionar las fórmulas pendientes.

Con el acompañamiento de las autoridades que han seguido de cerca esta situación, se habilitarán más ventanillas de entrega y se implementará la ampliación de horarios, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y mejorar la atención a los usuarios.

Desde el inicio de la operación, el gestor farmacéutico ha logrado la entrega de 174.961 unidades farmacéuticas solicitadas. Asimismo, se espera que, con el abastecimiento realizado durante el próximo fin de semana, se alcance la entrega de 267.524 unidades correspondientes a fórmulas vigentes y pendientes de dispensación.

“Nueva EPS presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y reitera que, con el apoyo de las diferentes instituciones y organismos que han acompañado este proceso, continuará trabajando de manera articulada para brindar una solución definitiva”, indicó la entidad.