Triple homicidio en el municipio de Chaparral, Tolima: tendría relación con la minería ilegal

Tolima

Las autoridades del Tolima investigan el homicidio de tres personas en la zona rural del municipio de Chaparral, hechos que sucedieron el fin de semana y que generan temor en el sur del departamento.

Según el teniente coronel, Michael Leal, comandante encargado de la Policía Tolima, los cuerpos fueron encontrados en la madrugada del sábado 17 de octubre en el corregimiento de Amoyá.

En el primer caso se reportó por parte de la comunidad el hallazgo de dos personas sin vida con el sector de Hato Viejo en la vía hacia Las Señoritas, donde ubican a dos hombres con heridas de armas de fuego. Por ahora no se conoce la causa de este hecho.

Por otra parte, se encontró un tercer cuerpo en la vereda Palmichal del corregimiento de Amoyá, también registraba impactos de arma de fuego sin que se tenga claridad sobre lo sucedido.

Según las autoridades las personas que fueron asesinadas no serían oriundas de esta zona del departamento, en el sector hacen presencia las disidencias de las Farc y existe una alta injerencia de la minería ilegal.

“Se registraron tres hechos violentos que dejaron a tres hombres sin vida, unidades de la Policía Judicial adelantan las labores investigativas correspondientes con el fin de esclarecer estos homicidios, establecer los móviles y capturar a los responsables”, destacó el teniente coronel, Michael Leal, comandante encargado del departamento de Policía Tolima.

Por su parte, el alcalde del municipio de Chaparral, Helver González, aseguró que una las personas asesinadas respondía al nombre de Carlos Albeiro Lagos Plazas, mientras que las otras dos víctimas no han sido identificadas.

“Según la comunidad y las circunstancias serían personas que no son de la región, ciudadanos que han venido de otros departamentos, por ahora todo es materia de investigación”, dijo el alcalde de Chaparral.

González sostuvo que este tipo de hecho le preocupan a las autoridades debido a que la zona donde se encontraron los cuerpos es limítrofe con el municipio de Ataco donde existe una población flotante grande que se dedicaba a la minería ilegal.