Tolima

En el Tolima se realizó el lanzamiento oficial del programa Campo Milagro, una estrategia del Gobierno nacional que busca responder a la crisis provocada por los incendios forestales que en el departamento afectaron más de 80.000 hectáreas.

La iniciativa destinará $12.000 millones a proyectos productivos para asociaciones campesinas de 17 municipios afectados, con el propósito de recuperar la infraestructura agropecuaria y reactivar la economía rural.

El lanzamiento fue dirigido por Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien explicó que los recursos estarán dirigidos a asociaciones campesinas de los 17 municipios priorizados. Cada organización seleccionada podrá acceder a proyectos de hasta $750 millones, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.

“$12.000 millones para asociaciones campesinas y dos tractores que vienen para Ortega y Rovira. Se abre la convocatoria de Campo Milagro hasta el 30 de noviembre, así que todas las asociaciones del departamento, especialmente de los 17 municipios más afectados por los incendios, puedan participar”, manifestó Garrido.

Se prevé que en los primeros días de diciembre se conozcan las asociaciones ganadoras. Posteriormente, se adelantará la estructuración de los proyectos y se espera que, al finalizar enero de 2027, los recursos estén en las cuentas de las organizaciones beneficiarias.

La apuesta busca que la inversión llegue directamente a las organizaciones rurales para recuperar infraestructura productiva, fortalecer las actividades agropecuarias y generar nuevas oportunidades económicas para las familias campesinas.

“Nos duele lo que pasa con nuestros hermanos colombianos. Por eso necesitamos llevar soluciones y construir un paquete de ayudas importantes”, señaló Garrido, al recordar que este compromiso se consolidó en articulación con la Gobernación del Tolima y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Camilo García.

A la inversión nacional se suma la respuesta de la Gobernación del Tolima. El departamento cuenta con $5.000 millones aprobados por la Asamblea Departamental, destinados a la reactivación social, económica y productiva de las comunidades damnificadas por los incendios.