Ibagué

Los sectores de la oposición en Ibagué anunciaron que se sumarán a la jornada de protesta convocada para el jueves 19 de noviembre en las principales ciudades del país, como rechazo a iniciativas y decisiones del Gobierno nacional.

Pese a los anuncios del Gobierno, que reversó el IVA para la canasta familiar y los alimentos para animales de compañía, previsto en la versión inicial de la reforma tributaria, sectores afines al petrismo, la izquierda y el progresismo ratificaron su intención de salir a protestar.

“Los proyectos de ley de Abelardo de la Espriella están en trámite, así que es más que necesario que el pueblo colombiano se movilice para que no le pongan IVA a la canasta familiar. Si bien ya salió a decir que no tenía ni idea de lo que iba a pasar, todos sabemos que es un engaño que le están haciendo al pueblo”, manifestó el administrador público y vocero de sectores ambientalistas que participará en las protestas.

En ese sentido, los sectores de oposición consideran necesario ejercer presión sobre el Gobierno nacional para que se mantenga la decisión de retirar el IVA para varios sectores en la reforma tributaria.

En la jornada del jueves 19 de noviembre, en Ibagué cambiará el recorrido habitual de la movilización social. Se realizarán dos marchas: una liderada por sectores sindicales y otra por ambientalistas.

La primera iniciará en la Plaza Bolívar, en el centro de Ibagué, para luego descender por la carrera Segunda y tomar la calle 15 hacia la carrera Quinta. La segunda partirá de la Universidad del Tolima, sede Santa Helena, y avanzará por la calle 42 para luego tomar la carrera Quinta.

Ambas iniciarán sobre las 9:00 de la mañana y se fusionarán en la calle 37 con carrera Quinta, donde realizarán un denominado “plantón cultural”.