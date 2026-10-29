Masacre en Tolima: encuentran sin vida a tres de los cinco secuestrados por las disidencias en Ataco

Sigue la preocupación por los hechos violentos perpetrados al sur del departamento del Tolima. En las últimas horas fueron ubicadas sin vida tres de las cinco personas que fueron secuestradas en el municipio de Ataco por el Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Las autoridades hallaron en el río Saldaña los cuerpos que corresponderían a Duber Guluma, Darwin Soto y Robinson Merchán, tres de los cinco campesinos, dedicados también a la minería artesanal, que se encontraban retenidos.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, catalogó lo ocurrido como una masacre. Considera que este no es un hecho aislado, y responde al aumento de la minería ilegal en esta zona de la región.

“Esto es una masacre. Estamos regresando a épocas infames que creíamos superadas. Esto no es un hecho aislado, las versiones preliminares apuntan a la minería ilegal que avanza descontrolada en Ataco, Chaparral y todo el sur del departamento, financiando estructuras criminales y sembrando violencia en nuestros municipios”, expresó la mandataria.

Estos tres asesinatos se suman al doble homicidio registrado el pasado fin de semana en Ataco. En el mismo caso, una menor de 16 años de edad, identificada como Laura Ximena Quintero, y un hombre de 25 años, identificado como Arquímedes Perdomo González, aparecieron sin vida en zona rural de la población.

Ante la crítica situación que ya deja cinco personas sin vida, la mandataria reclamó al Gobierno Nacional la implementación de acciones urgentes, entre ellas, la militarización de esta localidad.

“El Tolima no puede esperar más. Señor Ministro de Defensa le pido acciones inmediatas, militarizar Ataco y los corredores del sur del Tolima, reforzar la Fuerza Pública y devolver la FUDRA al departamento”, agregó Matiz.

Por ahora, se desconoce el paradero de José Albeiro Quintero y Anderson Gutiérrez.