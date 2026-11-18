Ibagué

Luego del intento de atentado terrorista contra el peaje de El Espinal, en el Tolima, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, reunió a los comandantes de la Fuerza Pública para tomar medidas de prevención y vigilancia en la capital tolimense.

Durante el encuentro, la mandataria ordenó mantener los controles en todas las vías de ingreso a Ibagué, además de reforzar los operativos en diferentes sectores de la ciudad para evitar cualquier alteración del orden público.

Las operaciones deberán desarrollarse entre el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que mantienen su presencia en puntos estratégicos de la capital tolimense.

“Estamos blindando a Ibagué. Quiero darles un parte de tranquilidad a los ibaguereños: nuestra Fuerza Pública está desplegada en las entradas y en diferentes sectores de la ciudad. No vamos a bajar la guardia frente a la seguridad de nuestra gente”, afirmó la alcaldesa Aranda.

Asimismo, la mandataria anunció que este miércoles se realizará un nuevo consejo de seguridad, en el que se evaluarán los resultados de los operativos y se definirán las medidas adicionales que sean necesarias.

“Los controles se mantendrán de manera permanente. Seguiremos trabajando de la mano con nuestra Fuerza Pública, fortaleciendo la vigilancia y actuando de manera preventiva para proteger a los ibaguereños”, puntualizó Aranda.