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Sec. de Seguridad del Tolima resaltó anticipación que permitió evitar atentado en peaje del Espinal

Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad de Tolima, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la desactivación de 60 kilogramos de explosivos que estaban al interior de un taxi abandonado cerca al peaje del Espinal.

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“Con los sucesos del Cauca y Huila, donde los objetivos fueron los peajes, era necesario establecer una estrategia que permitiera la anticipación”, mencionó.

Señaló que las autoridades lograron detectar el robo de un taxi, lo que les hizo pensar anticipadamente que podría ser usado para otro hecho criminal, como un atentado.

“Lo que hay que hacer es corresponder a estos desafíos. Hoy tenemos ataques con drones, con vehículos abandonados o pasar y lanzar un explosivo”, indicó.

Apuntó que ya existe un patrón de seguimiento de los delincuentes en contra de las estaciones de peaje en varios departamentos.

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Finalmente, sobre el anuncio que había hecho la Gobernación de Tolima de la compra de un sistema antidrones, mencionó que la principal dificultad es la centralización del Estado.

Escuche la entrevista completa aquí: