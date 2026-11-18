Ibagué

Caracol Radio conoció que en la mañana del miércoles 18 de noviembre tomaron posesión ante Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué los tres representantes del Gobierno Nacional. Son ellos Efraín Valencia Andrade, Santiago Echeverri Alvira y Rafael Vásquez Henao.

“La Entidad da la bienvenida a los nuevos directivos y destaca que su trayectoria y experiencia aportarán al fortalecimiento del tejido empresarial y al desarrollo productivo de nuestra jurisdicción, reiterando su compromiso institucional con la normalidad operativa y el acompañamiento permanente a los comerciantes y empresarios de la región”, reveló la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué a través de un comunicado a la opinión pública.

Por otra parte, en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, no se logró un consenso entre los miembros para elegir al nuevo al presidente Ejecutivo, punto que estaba en el orden del día de la jornada.

Tras la terminación del contrato de Carlos Enciso, se designó como presidenta Ejecutiva a Victoria Castillo, quien no la postulación, por lo que la junta directiva encargó como presidente al funcionario Mauricio Flórez Herrera.

La expectativa de la elección de un Presidente Ejecutivo aumenta debido a que el próximo 3 de diciembre los afiliados de la Cámara de Comercio elegirán a seis de los miembros de la junta.

Por ahora el nombre que más suena para llegar a este cargo es el del abogado, Juan Manuel Lozano, quien fue secretario de Gobierno de Ibagué y sería ficha del vicepresidente, José Manuel Restrepo.