Destruyen maquinaria utilizada para la minería ilegal de oro al sur del Tolima

Un nuevo operativo contra la minería ilegal se llevó a cabo en el sur del Tolima. En el municipio de Chaparral, la operación Pijaos VIII permitió destruir maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro en la quebrada Conservas, afluente del río Saldaña.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dio a conocer los resultados del procedimiento a través de su cuenta en la red social X. Según informó, durante la intervención fueron destruidas cinco excavadoras, tres motores industriales y dos motobombas que eran empleados en estas actividades.

De acuerdo con la mandataria, los equipos tenían capacidad para extraer hasta 2.600 gramos de oro al mes, una cantidad que representaría ingresos superiores a los mil 92 millones de pesos en el mercado ilegal.

“¡CONTRA LA MINERÍA ILEGAL NO HAY PAUSA, NI TREGUA, NI RETROCESO! A los criminales lo seguimos golpeando donde más les duele: en sus finanzas. En Chaparral, la operación PIJAOS VIII destruyó 5 excavadoras, 3 motores industriales y 2 motobombas utilizadas en minería ilegal sobre la quebrada Conservas, afluente del río Saldaña”, trinó en X.

Matiz reiteró que las autoridades departamentales mantendrán las acciones contra esta actividad ilícita, con énfasis en afectar las finanzas de las estructuras que se benefician de la explotación ilegal de recursos minerales.

También destacó el trabajo conjunto de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en el desarrollo de estos operativos.