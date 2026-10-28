TransMilenio habilitará 8 rutas especiales para el concierto de Ryan Castro en El Campín este sábado

Colombia

TransMilenio habilitará ocho rutas especiales para facilitar el regreso de los asistentes al concierto de Ryan Castro, programado para este sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, en Bogotá.

Los servicios estarán disponibles desde las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, con destinos hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Los despachos se ajustarán según la demanda de pasajeros.

La empresa aclaró que esta operación especial no contempla una ampliación del horario del servicio de alimentación.

¿Cuáles son las rutas para llegar al concierto?

Quienes se desplacen al estadio podrán utilizar 13 rutas troncales de TransMilenio que operan en las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, sobre la troncal NQS Central, dentro de sus horarios habituales.

Las rutas disponibles son: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

A estas opciones se suman 39 rutas de TransMiZonal con paraderos cercanos al estadio, distribuidos de la siguiente manera:

Avenida NQS: 13 rutas.

Calle 63: 6 rutas.

Calle 53: 8 rutas.

Carrera 24: 12 rutas.

Recomendaciones para los asistentes

TransMilenio recomienda a los usuarios recargar su tarjeta tullave antes del viaje, planear los desplazamientos a través de TransMiApp y consultar los horarios y recorridos en la página oficial de la empresa, www.transmilenio.gov.co. También pueden seguir su canal oficial de WhatsApp para conocer información del servicio.

Sobre la operación, Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, señaló: “Tras el éxito en las más recientes operaciones especiales (BTS, Rock al Parque 2026 e Iron Maiden) TransMi sigue acompañando a nuestra comunidad usuaria para la llegada y salida de los grandes eventos con una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”.

Los asistentes pueden consultar los detalles de las rutas y planificar sus recorridos antes de salir hacia el concierto, teniendo en cuenta que los servicios especiales de regreso ajustarán sus despachos según la demanda de pasajeros.