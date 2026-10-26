Mujer se molestó con guardas de seguridad que no le dejaron ingresar una lavadora a TransMilenio

En las últimas horas el concejal de Bogotá, Juan David Quintero expuso un video en sus redes sociales, en el que se logra ver como una mujer se molesta con los guardas de seguridad de TransMilenio por que no la dejan entrar al sistema con una lavadora que la acompaña.

“Y antes brava la señora vean este video completo En la estación Comuneros de @TransMilenio , una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso ¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público? A veces no entiendo en qué piensa la gente …Bogotá necesita reglas claras y respeto por el sistema que millones de ciudadanos utilizan a diario. RESPETEMOS LA CIUDAD", dijo Quintero.

¿Qué dice TransMilenio?

TransMilenio rechazó el comportamiento de algunos usuarios en el traslado de estos elementos sobredimensionados en los buses, estaciones y portales del Sistema.

Y añadieron, dentro de la Ley 1801 de 2016 que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se prohíbe obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en el Sistema.

Además, el numeral 11 del mismo código prohíbe perturbar en los medios de transporte públicos la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que aplique la normatividad definida en el Manual del Usuario del Sistema, que también prohíbe ingresar a estaciones y portales con cargas sobredimensionadas”, concluyó.