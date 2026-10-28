Cursos de inglés GRATIS para mayores de 50 años: ¿cómo inscribirse?

El idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo. Actualmente, las lenguas son una necesidad primordial para los estudiantes, ya que no son solo una inversión, sino que también enriquece las relaciones interpersonales y crean posibilidades para encontrar un buen trabajo.

Aunque suele ser costoso acceder a cursos o talleres que enseñen un segundo idioma, también existen alternativas en las que puede aprender sin necesidad de gastar dinero o a precios más asequibles.

Una de estas opciones es la formación gratuita del SENA. En esta oportunidad, la iniciativa busca personas mayores de 50 años que estén interesados en la formación de inglés.

A través de la estrategia Experta +50, las personas mayores de 50 podrán ingresar al curso Yes, Bogotá.

“Esta alternativa está dirigida a quienes buscan aprender un nuevo idioma, sumar herramientas para su vida cotidiana y fortalecer su perfil para acceder a nuevas oportunidades laborales”, dijo.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener más de 50 años

Estar interesado en los cupos gratis disponibles para estudiar inglés.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados pueden consultar la oferta e inscribirse hasta el 30 de octubre de 2026 a través del portal de formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Ingrese a este link: https://formacionsef.desarrolloeconomico.gov.co/programas Realice la inscripción hasta el 30 de octubre de 2026

Con iniciativas como Experta +50, Bogotá continúa promoviendo oportunidades de formación para que las personas fortalezcan sus capacidades y encuentren nuevos caminos para su desarrollo laboral, destaca la Alcaldía