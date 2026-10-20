¿Por qué no hay convenio entre TransMilenio y la Policía? La empresa responde

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante por el Centro Democrático, Diana Diago denunció que TransMilenio no tiene un actual convenio para el refuerzo de la seguridad en el sistema con la Policía Metropolitana de Bogotá, pues el contrato con adiciones incluidas, venció el 22 de agosto de 2026.

“Esto es gravísimo, TransMilenio sin Policía. No hay convenio de seguridad entre la Policía de Bogotá y TransMilenio. El nuevo acuerdo sigue en revisión, mientras tanto la inseguridad golpea a los usuarios del Sistema”, aseguró la concejal Diana Diago.

El hecho fue dado a conocer en una respuesta que le entregó la misma empresa a la cabildante, quien solicitó a través de un derecho de petición explicaciones sobre dicho convenio.

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La empresa aseguró que no contar con dicho convenio no significa que el Sistema de Transporte de la ciudad no cuenta con Policía, pues según ellos existe “un instrumento jurídico con el que se garantiza actualmente la presencia de la Policía en el Sistema, lo que reconoce la presencia de esta autoridad en cumplimiento de sus deberes”, aseguraron en un comunicado de prensa.

Además, aclararon que dicho convenio denunciado por la concejal, busca “fortalecer la prevención, seguridad y convivencia” de los usuarios. Es decir, busca sumar recursos de TRANSMILENIO S.A. a un servicio que la Policía ya presta, para mejorarlo y reforzarlo, no para garantizarlo".

Por lo que desde la empresa esperan que el nuevo contrato, que está en su etapa de revisión financiera, sea presentado en los próximos días y se suscriba para seguir fortaleciendo la seguridad de quienes usan el Sistema todos los días.