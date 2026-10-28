Seis municipios de Boyacá se benefician con proyecto de la CAR que transformó buchón de agua

Boyacá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca culminó la primera fase de su proyecto de compostaje en la laguna de Fúquene, con un balance de 100.000 bultos de fertilizante orgánico mineral entregados, equivalentes a 4.000 toneladas, producidos a partir del buchón de agua, una especie invasora extraída de manera controlada del complejo lagunar Fúquene - Cucunubá -Palacio.

Se trata de una iniciativa de economía circular que, no solo se ha convertido en referente nacional de aprovechamiento de una planta invasora, sino que, además ha permitido transformar una problemática ambiental en una alternativa para la recuperación de suelos degradados, el fortalecimiento de cultivos y el desarrollo de actividades de restauración ecológica en su jurisdicción.

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“El fertilizante ha llegado a familias campesinas, agricultores y proyectos ambientales de más de 30 municipios de Cundinamarca y Boyacá, entre ellos Chía, Cajicá, Cota, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, San Miguel de Sema, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá, Caldas, Buenavista, Vianí, Zipaquirá entre otros”. Director técnico de Infraestructura Ambiental de la CAR, Helmuth Cárdenas.

En la perspectiva de combinar tecnología, innovación y Soluciones Basadas en la Naturaleza, la CAR adecuó una infraestructura de más de 6.500 metros cuadrados y se invirtieron recursos del orden de $12.000 millones, dando como resultado un modelo de aprovechamiento sostenible de la biomasa vegetal extraída de la laguna.

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De plaga y problema ambiental a fertilizante

El buchón de agua, cuya proliferación afecta la oxigenación, la entrada de luz y el equilibrio ecológico de los cuerpos hídricos, es retirado de manera controlada y trasladado a la planta, como parte de las actividades del proceso de recuperación de este importante ecosistema del centro del país, donde se somete a procesos de secado, trituración, compostaje, maduración y empaque, bajo condiciones técnicas de temperatura, humedad, aireación y control microbiológico.

El producto obtenido cuenta con registro del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el 2023 como fertilizante orgánico mineral y contiene componentes como calcio, silicio, hierro, azufre y carbono orgánico, que contribuyen al mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo.

Entre sus principales beneficios se destacan el mejoramiento de la estructura y porosidad del suelo, el aporte de nutrientes y su capacidad para favorecer la retención de humedad, una característica especialmente importante ante periodos de sequía y escenarios de variabilidad climática asociados con el fenómeno de El Niño.

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“Este proyecto forma parte del modelo integral de recuperación del complejo lagunar Fúquene - Cucunubá - Palacio, donde la CAR reporta avances superiores a 1.500 hectáreas recuperadas, mediante intervenciones orientadas al mejoramiento de las condiciones ambientales, la recuperación de la capacidad hídrica y la conservación de ecosistemas estratégicos”, añadió Cárdenas.

El impacto de esta iniciativa trascendió el territorio nacional al ser seleccionada por los Premios Verdes entre los 500 mejores proyectos socioambientales del mundo en la categoría de Economía Circular, de un total de 2.087 iniciativas presentadas por 29 países, destacado como insumo útil para la recuperación de suelos degradados, integrando innovación ambiental, restauración ecológica, aprovechamiento sostenible de recursos y transferencia de conocimiento.