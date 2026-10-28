Huellitas Doradas: el proyecto que busca transformar la atención social en Tunja

El centro beneficiaría a cerca de 16.500 personas e incluiría tecnología de inteligencia artificial, paneles solares y un banco de leche materna.

Tunja

Tunja proyecta la construcción del Centro Integral del Cuidado, un ecosistema para la vida denominado Huellitas Doradas, una iniciativa liderada por la gestora social, Rut Marina Galindo Álvarez, que busca reunir en un solo lugar diferentes programas y servicios para atender las necesidades de la población.

El proyecto se desarrollará en un lote de más de 8.500 metros cuadrados y pretende convertirse en un espacio de integración social para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, madres gestantes y otros grupos poblacionales que requieren acompañamiento institucional.

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, destacó la importancia de esta propuesta y el trabajo que viene adelantando la gestora social para hacerla realidad. Durante la presentación, el mandatario señaló que se trata de una iniciativa relevante para la ciudad, con potencial para convertirse en un ejemplo de atención social en los ámbitos municipal y departamental.

“Un proyecto supremamente importante que la gestora social tiene para el bienestar de toda la comunidad de Tunja. Es un proyecto relevante y va a ser un ejemplo a nivel municipal y departamental”, manifestó.

Acevedo también destacó la dimensión del terreno destinado para la iniciativa y la importancia de aprovechar este espacio para desarrollar una infraestructura que contribuya al bienestar de diferentes sectores de la ciudadanía.

“Yo quiero que tú misma le cuentes a la opinión pública qué es lo que piensas hacer acá, en este lote de más de 8.500 metros cuadrados, que lo vamos a establecer e implementar para el bienestar de la ciudad, del anciano, del niño y del joven”, expresó el mandatario al presentar la propuesta junto a la gestora social.

“Huellitas Doradas dejará de ser un sueño”: gestora social

Por su parte, la gestora social de Tunja, Rut Marina Galindo Álvarez, aseguró que la construcción del centro representa una meta que ha acompañado durante un largo tiempo y que ahora busca materializar mediante la gestión de recursos y el trabajo conjunto con la Administración Municipal.

“Nuestro Centro de Integración Huellitas Doradas dejará de ser un sueño. Lo hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pero nosotros lo vamos a hacer realidad”, afirmó.

La gestora social explicó que el proyecto contará con recursos provenientes de regalías y con aportes de Sodamas para la construcción y parte de la dotación de las instalaciones. Según indicó, estas posibilidades de financiación son resultado de las gestiones adelantadas para avanzar en la consolidación de la iniciativa.

“Es un centro para el que vamos a recibir mucho apoyo económico de regalías y también les cuento que a Sodamas nos va a dar un dinero para la construcción y parte de la dotación de este centro, porque ya hemos hecho gestión”, señaló.

Galindo Álvarez insistió en que uno de los principales objetivos es evitar que las familias tengan que recorrer diferentes sectores de Tunja para acceder a los servicios sociales, mediante la concentración de la atención en un mismo lugar.

“Con este proyecto vamos a llegar a toda nuestra población, que tanto lo necesita. Todo integrado en un solo lugar para que no estén paseando los niños, los adultos, la discapacidad, de lado a lado, por toda la ciudad. Vamos a hacer un gran centro”, sostuvo.

Tecnología, sostenibilidad y atención a la primera infancia

Durante la presentación también se dieron a conocer algunos de los componentes técnicos y sociales contemplados en el diseño del Centro Integral del Cuidado Huellitas Doradas.

La arquitecta encargada de presentar las características de la propuesta explicó que el proyecto tendría un alcance aproximado de 16.500 usuarios únicos de diferentes grupos poblacionales de Tunja, incluidos integrantes de la comunidad LGBTIQ+, madres gestantes, niños de primera infancia y adultos mayores.

“Vamos a tener tecnología en 3D de primera calidad con inteligencia artificial para los adultos mayores, vamos a tener paneles solares, vamos a tener recolección de aguas lluvias y esperamos no solamente ser el ejemplo para Tunja, sino para todo el departamento”, explicó la profesional.

La propuesta contempla incorporar herramientas tecnológicas para la atención de la población mayor, así como alternativas que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos naturales y a la sostenibilidad de las instalaciones.

Otro de los componentes destacados es la proyección de un banco de leche materna, que, según lo anunciado durante la presentación, sería el primero de su tipo en el departamento de Boyacá.

“Tenemos el primer banco de leche materna que se va a diseñar en el departamento, también para atención más o menos de 15 niños diarios”, señaló.

Ubicación

El alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza destacó igualmente la ubicación prevista para el centro, en un sector cercano a la recientemente habilitada Avenida del Río, que, según manifestó, representa un avance importante para la movilidad y el desarrollo urbano de la capital boyacense.

“Este proyecto va a estar en el corazón de Tunja, donde acabamos de dar apertura a la Avenida del Río, que era una necesidad histórica que se tenía desde hace 30 años para poder avanzar y hoy damos ese paso”, expresó.