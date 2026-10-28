Boyacá refuerza vigilancia en zonas fronterizas tras amenazas de las Farc en Casanare

La Gobernación ofrece recompensas de hasta $400 millones por información que permita prevenir o esclarecer hechos delictivos en el departamento.

Boyacá

La Gobernación de Boyacá mantiene un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad, convivencia y orden público en el departamento, especialmente en las provincias fronterizas con Arauca y Casanare, tras las amenazas atribuidas a las disidencias de las Farc contra alcaldes de este último departamento. Así lo dio a conocer María Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, quien aseguró que las autoridades trabajan de manera articulada para prevenir posibles hechos que pongan en riesgo a las comunidades.

“Desde la Gobernación de Boyacá es importante mencionar que en los consejos de seguridad departamentales siempre analizamos la situación en materia de seguridad, convivencia y orden público, sobre todo en los municipios y provincias fronterizas del corredor ABC, Arauca, Boyacá y Casanare”, señaló.

Pico explicó que existe una comunicación constante con las brigadas 16, 18 y 14 del Ejército Nacional, así como con la Policía Nacional, con el propósito de atender oportunamente cualquier situación que pueda comprometer la tranquilidad de los habitantes.

“Estamos en constante comunicación con la Brigada 16, la Brigada 18, la Brigada 14 y nuestra Policía Nacional, con el fin de reportar en tiempo real cualquier tipo de alerta o amenaza que pueda afectar la seguridad de las comunidades”, afirmó.

La funcionaria precisó que el monitoreo se concentra especialmente en las provincias de La Libertad, Valderrama, Gutiérrez y Norte, además del municipio de Puerto Boyacá, territorios en los que las autoridades mantienen acciones de seguimiento y control territorial.

En cuanto a las alertas relacionadas con la situación de seguridad en la región, la secretaria de Gobierno indicó que, hasta el momento, no han recibido reportes de las autoridades municipales, la Policía o el Ejército Nacional sobre situaciones que requieran una alerta específica en estas zonas de Boyacá.

“Al momento no tenemos ninguna alerta presentada por parte de las autoridades municipales, de la Policía o el Ejército Nacional; sin embargo, sí mantenemos siempre nuestras disposiciones de seguimiento y, sobre todo, control territorial en esta zona de nuestro territorio”, manifestó.

La secretaria también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a prevenir y esclarecer hechos delictivos. En ese sentido, recordó que la Administración departamental ofrece recompensas de hasta 400 millones de pesos por información que permita anticipar, prevenir o esclarecer delitos en Boyacá.

“La Gobernación de Boyacá se está ofreciendo una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que nos permita anticipar, prevenir o esclarecer cualquier delito en el departamento”, expresó.

La secretaria reiteró que las autoridades mantienen su compromiso de proteger a la población y actuar de manera coordinada ante cualquier situación que pueda alterar el orden público.

“Seguimos alerta ante cualquier situación que pueda alterar la seguridad en el territorio, pero, sobre todo, estamos comprometidos con seguir salvaguardando a los 123 municipios de nuestro territorio”, concluyó.