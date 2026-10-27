“En el pasado llevé una vida muy promiscua”: Russell Brand en juicio por violación y agresión sexual

Este martes, un tribunal escuchó al actor y comediante Russell Brand en el marco del juicio en el que la estrella británica se enfrenta a acusaciones de violación y agresión sexual, durante el cual el juez también redujo uno de los cargos en su contra.

¿De qué se le acusa a Brand?

En el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Brand fue acusado inicialmente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y una acusación de agresión indecente.

Seis mujeres denunciaron haber sido víctimas de estos delitos entre 1999 y 2009, acusaciones que el exesposo de Katy Perry negó.

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¿Qué dijo el juez?

Sin embargo, el martes por la tarde, el juez Bennathan redujo el cargo de agresión indecente al de tentativa de agresión indecente.

Tras una pausa en el proceso judicial, el juez comunicó al jurado que existían “pruebas insuficientes” para sustentar el cargo original y que debían declarar a Brand no culpable de esta acusación en particular.

El cargo se refiere a la denuncia de una mujer que afirmó que, mientras trabajaba con Brand en MTV en 2001, él la agarró del brazo e intentó arrastrarla hacia un aseo cercano.

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¿Y Brand?

También el martes, tras semanas de testimonios de los denunciantes, compañeros de trabajo y la antigua asistente personal de Brand, el tribunal escuchó al propio acusado.

Según Sky News, se reprodujo la entrevista policial que le realizaron el 16 de noviembre de 2023, en la que leyó una declaración preparada.

“Como he manifestado públicamente en repetidas ocasiones y sobre lo que he escrito extensamente, en el pasado llevé una vida muy promiscua, algo que llevo años denunciando abiertamente. Nunca he participado en actividades sexuales sin consentimiento”, declaró Brand ante las autoridades.