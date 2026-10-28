Un concierto en las alturas y una propuesta de amor: la noche de Santiago Cruz con Bésame

Bogotá fue el escenario de una noche en la que la música y el amor se encontraron desde las alturas. Santiago Cruz protagonizó un concierto especial en el helipuerto de la Torre Colpatria, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, con una vista privilegiada de la ciudad iluminada.

El cantautor colombiano compartió con el público una velada cargada de emociones, en la que los asistentes cantaron junto a él y acompañaron sus interpretaciones. Entre los momentos destacados estuvo una canción de Fragmentos, su más reciente álbum, que el público coreó desde el alma.

Este trabajo discográfico reúne nuevas canciones con las que el artista comparte distintas experiencias y emociones. Durante el encuentro, sus seguidores tuvieron la oportunidad de disfrutar de su música en un espacio diferente a los escenarios tradicionales de conciertos.

Sin embargo, la música no fue la única protagonista de la noche. Uno de los asistentes sorprendió a su novia al pedirle matrimonio frente al público. La pareja lleva 15 años de relación y eligió este encuentro musical para dar un paso importante en su historia de amor.

La propuesta se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la velada, que pasó de las canciones y los coros a una celebración inesperada. Los asistentes fueron testigos de este compromiso, que añadió un significado especial a la experiencia.

Así, entre la música de Santiago Cruz, las luces de Bogotá y una declaración de amor que llegó después de 15 años juntos, el concierto dejó recuerdos que fueron más allá de las canciones. Una noche en la que la ciudad se convirtió en telón de fondo para dos historias: la de un artista que conecta con su público a través de la música y la de una pareja que decidió comenzar un nuevo capítulo.

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El encuentro hizo parte de los Íntimos Bésame, una experiencia que acerca a los artistas a sus seguidores en espacios especiales. En esta ocasión, la elección del helipuerto de la Torre Colpatria le dio un toque diferente al concierto de Santiago Cruz, al reunir la música en vivo con una panorámica de Bogotá. Los asistentes pudieron disfrutar de una presentación cercana, cantar junto al artista y llevarse recuerdos de una noche que combinó canciones, sorpresas y emociones.